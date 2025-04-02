Генсек Марк Рютте: НАТО відіграє консультативну роль у роботі «коаліції охочих»

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Північноатлантичний Альянс надає консультації державам, що є учасниками «коаліції охочих», яка працює над планом завершення повномасштабної російсько-української війни.

Про це розповів генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції напередодні початку саміту міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, передає кореспондентка «Бабеля».

«Я сам брав участь у деяких із цих зустрічей у Лондоні та в Парижі. Оскільки я буду у відрядженні, наступного тижня заступник Генерального секретаря візьме участь у нараді, і ми будемо там, щоб давати поради», — сказав Рютте.

На його думку, участь Альянсу необхідна для того, щоб пояснювати наслідки певних рішень і вказувати, що вони означають для захисту територій міжурядової організації.