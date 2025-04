Тактика як України, так і Росії щодо Трампа ― тягнути час. Огляд матеріалів іноземних медіа 2 квітня

Новини

Усе більше медіа констатують, що Росія на переговорах зі США блефує, не бажаючи йти на жодні поступки. Наприклад, американське видання The New Republic назвало відповідний матеріал «У справі мирних переговорів Путін неочікувано показав Трампу середній палець» та іронізує із самого початку статті: «Сюрприз-сюрприз: Росія виявилась ненадійним партнером у справі завершення війни в Україні». А найбільш детальний текст про саботування росіянами переговорів вийшов у The Wall Street Journal. Видання підводить до простого висновку: і Росія, й Україна в справі переговорів з Трампом намагаються бути мʼякими і якнайдовше тягнути час. Розрахунок обох сторін на те, що врешті-решт Трамп розізлиться на якусь зі сторін ― і в неї почнуться серйозні проблеми.

Росіяни встромляють палиці в колеса трампівській ідеї перемирʼя, заявляючи про все нові й нові умови для припинення вогню ― водночас повторюючи, що Москва, в принципі, миру хоче. Київ же повільний у схваленні угоди про доступ США до українських корисних копалин ― хоч і каже, що зацікавлений в економічній співпраці.

Вичерпну характеристику поведінки влади обох країн дав колишній посол США в Україні Джон Гербст. Зеленський, за його словами, показав гнучкість і бажання йти назустріч Трампу ― але «він не стане жертвувати майбутнім своєї країни в питанні критично необхідних копалин та енергетики». Путін же, каже Гербст, просто будує для Трампа «потьомкінські села»: все, що росіяни кажуть чи роблять, є не більше ніж шоу.

Путін тягне час, оскільки вважає, що у військовому плані Росія зараз має перевагу ― і хоче продовжувати наступальні дії на фронті. Українці ж сподіваються, що із часом у Білому домі зрозуміють, що росіяни не налаштовані серйозно щодо миру й почнуть карати їх за це ― стверджує виданню експосол США в Польщі Деніел Фрід. «Тактика дасть Україні плоди, якщо Трамп і далі хотітиме якнайшвидшого замирення, а Путін виявиться перепоною для цього, ― каже Фрід. ― Якщо Трамп вирішить, що його обводять довкола пальця, він може зреагувати агресивно».

Втім, поки що до реальних санкцій проти Росії справа не дійшла. Притому що Україна демонструє набагато більшу готовність до співпраці ― наприклад, ідучи у військовому плані на явно невигідні для себе кроки на кшталт перемирʼя в морі. Трамп не реагує на це, натомість погрожуючи, що в разі непідписання Україною договору про корисні копалини «Київ може отримати великі, великі проблеми». «Схоже, всі можливі батоги Білий дім припас для України, тоді як Росії дістаються лише пряники», ― каже виданню директор Центру міжнародних досліджень з Одеси Володимир Дубовик.

