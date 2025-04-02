Росіяни вдарили по Кривому Рогу — є жертви й поранені

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Увечері 2 квітня російські війська атакували місто Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Щонайменше чотири людини загинули.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також від обстрілу постраждали 29-річна жінка і чоловіки 35 і 41 року. Вони в лікарні.

За словами голови ОВА, росіяни вдарили по одному з підприємств — спалахнула пожежа. Наслідки обстрілу уточнюють.

Повітряні сили ЗСУ о 17:03 повідомили про рух швидкісної цілі в напрямку Кривого Рогу.