У Tinder зʼявився бот, який вчить користувачів успішного флірту

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У платформі для знайомств Tinder додали чат-бот, з яким можна фліртувати. Так застосунок хоче залучити нових користувачів, а ще покращити їхні навички у флірті.

Про це пише Bloomberg.

Ігровий чат-бот працює на основі штучного інтелекту від OpenAI. Спілкуючись із чат-ботом, який ініціює один з варіантів знайомства, користувачі отримуватимуть бали за прояв цікавості й теплоти під час бесіди. І зрештою зможуть «виграти», якщо віртуальний співрозмовник погодиться піти на побачення.

Користувач зможе зробити не більше за пʼять спроб на день, а кожен «раунд» гри триває близько трьох хвилин. Ці обмеження мають «запобігти надмірній залежності» користувачів від спілкування з романтичним штучним інтелектом.

«Мета цих ігор — дати користувачам веселий, вільний від осуду простір для експериментів і спосіб набути впевненості в собі, перш ніж почати спілкуватися в реальному житті», — каже віцепрезидентка Tinder з питань продуктів, зростання і доходів Гілларі Пейн.

Tinder зробив ставку на «зумерів», які становлять близько половини призначеної для користувача бази застосунку. Зокрема, за допомогою мініігор компанія сподівається підвищити залученість людей і відновити зростання популярності, яка почала скорочуватися у 2023 році.

Поки що нова функція доступна тільки для користувачів зі США і тільки на пристроях Apple.