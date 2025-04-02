Європейське космічне агентство: На орбіті Землі 40 тисяч уламків космічного сміття — це загроза для супутників

Новини

У 2024 році проблема космічного сміття, створеного людьми, суттєво загострилася. Старі супутники або ракетні корпуси тепер знову входять в атмосферу Землі в середньому понад три рази на день.

Про це звітує Європейське космічне агентство.

Особливу тривогу викликав запуск китайської ракети Long March 6A в серпні минулого року, яка вибухнула після виходу на орбіту, створивши одну з найбільших хмар уламків за останнє десятиліття.

Космічне сміття — це уламки старих ракет, супутників і інших апаратів, які можуть загрожувати роботі нових супутників. Це проблема для компаній, таких як SpaceX (Starlink) і OneWeb, що передають інтернет-зв’язок із космосу.

ESA

Упродовж минулого року кількість відстежуваних об’єктів на орбіті зросла на 8% і наразі сягає близько 40 тисяч одиниць. Та їх може бути ще більше, адже чимало уламків надто дрібні, щоб фіксуватися. Хоча вони все одно становлять ризик для супутників.

«Якщо нинішні тенденції збережуться, кількість катастрофічних зіткнень може зрости у рази», — попереджають у Європейському космічному агентстві.

Космічного сміття стає дедалі більше, і хоча компанії починають більше дотримуватись правил, цього недостатньо. Навіть якщо завтра люди перестануть запускати ракети, уламків у космосі все одно побільшає. Старі супутники та інші об’єкти постійно зіштовхуються, ламаються на дрібні частини, і ці шматки літають навколо, створюючи ще більше хаосу. Вони з’являються швидше, ніж встигають згоріти в атмосфері.

Якщо нічого не робити, це може перетворитися на справжню ланцюгову реакцію, коли уламки знищуватимуть усе на своєму шляху, і деякі орбіти стануть просто непридатними для використання. Щоб цього уникнути, мало просто «не смітити» — потрібно ще й прибирати те, що вже накопичилося.