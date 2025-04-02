На виборах до Верховного Вісконсину перемогла лібералка Кроуфорд — попри підтримку Маском її суперника

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Виборці штату Вісконсин обрали підтримувану демократами суддю Сьюзен Кроуфорд до Верховного суду штату, зберігши ліберальну більшість у суді. Це стало невдачею для президента Дональда Трампа та його союзника-мільярдера Ілона Маска, які підтримували її консервативного суперника.

Про це пише Reuters.

Окружна суддя Кроуфорд перемогла консерватора Бреда Шимела, колишнього республіканського генерального прокурора штату і також окружного суддю. Кроуфорд лідирував з відривом у 9 пунктів, набравши близько 191 тисячі голосів за результатами підрахунку 88% голосів.

Ця виборча кампанія стала найдорожчим судовим змаганням в історії США: за даними Центру Бреннана Нью-Йоркського університету, кандидати, партії штату та зовнішні групи витратили понад $90 мільйонів.

Оскільки на кону стояла рівновага в суді, Маск і повʼязані з ним політичні групи витратили понад $21 мільйон на підтримку Шимела. Напередодні виборів Маск дав по $1 мільйону трьом виборцям, які підписали поширену ним петицію проти «суддів-активістів». Його організація America PAC обіцяла по $100 кожному виборцю, який підписав петицію проти ліберальних суддів, і ще $100 за кожного підписанта, якого вони привели.

Також Маск пообіцяв платити по $20 за знімки, де виборці тримають фото Шимела в руках та ще додатково $20 для тих, хто розмістить свої фотографії в соціальних мережах на тлі виборчої дільниці (закон штату Вісконсин забороняє агітацію в радіусі 30 метрів від виборчої дільниці).

Противники Маска намагалися оскаржити такі виплати, називаючи їх спробою підкупу виборців, але суди відмовилися їх заборонити.

Як зазначає AP, Трамп підтримав Шимела, оскільки перегони перетворилися на боротьбу за довірених осіб з національних політичних питань. Верховний суд штату може виносити рішення у справах, повʼязаних з виборчими правами та зміною виборчих округів у штаті, який, ймовірно, буде в центрі уваги як проміжних виборів до Конгресу наступного року, так і президентських змагань 2028 року.

На противагу Маску за демократку Кроуфорд виступали колишній президент Барак Обама та такі великі спонсори, як філантроп Джордж Сорос.

Вісконсин — один з хитких штатів, де кандидати у президенти від Демократичної та Республіканської партій мають приблизно рівні шанси бути обраними. У 2024 році Трамп переміг у Вісконсині з перевагою менш ніж у відсоток і ледь не програв на виборах 2020 року.

Таким чином, вибори у Вісконсині стали першою реальною перевіркою настроїв виборців щодо Трампа після його кількох місяців при владі та низки досить неоднозначних рішень.

Націонал-демократи назвали результат у Вісконсині ще одним кроком до своєї мети — повернути собі Палату представників у 2026 році.