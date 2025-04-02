У Львові затримали двох людей — їх підозрюють у підготовці теракту у відділі поліції
- Автор:
- Ліза Бровко
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Контррозвідка Служби безпеки й Нацполіція затримали двох людей, яких підозрюють у підготовці теракту в будівлі райвідділу поліції у Львові.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Розслідування встановило, що фігуранти мали занести в у відділ поліції саморобну вибухівку, заховану в пакет. І в цей момент російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати вибухівку разом із своїми агентами.
Одна з підозрюваних — 22-річна мешканка Києва, яка шукала «легкі гроші» у телеграм-каналах. Спочатку та виконала тестове завдання від росіян — розклеювала в столиці листівки з фейками російської пропаганди. Потім її відправили до Львова, щоб здійснити теракт. До справи вона залучила свого знайомого киянина.
По прибуттю у Львів фігуранти отримали від куратора координати схрону, де вони забрали вибухівку, замасковану під вогнегасник. Обох затримали «на гарячому», коли вони наближалися з вибухівкою до поліцейського підрозділу.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за державну зраду. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
- У грудні 2024 року Служба безпеки України запустила офіційний чат-бот «Спали ФСБешника», щоб українські громадяни могли повідомляти, коли російські агенти намагаються завербувати їх для підпалу, теракту чи мінування.