Володимир Зеленський анонсував зустріч із союзниками. Говоритимуть про контингент для України

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Володимир Зеленський анонсував зустріч з міжнародними партнерами. Говоритимуть про іноземний контингент для України.

Про це йдеться у зверненні президента.

Попередньо голова держави поспілкувався з міністром оборони Рустемом Умєровим, головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і керівником Генштабу Андрієм Гнатовим.

«Ми детально готуємо наші пропозиції щодо контингентів партнерів, які можуть стати частиною нової архітектури безпеки. Фактично це одна з гарантій безпеки для України», — розповів Зеленський.

Перемовини за участі військових представників держав-партнерів заплановані на пʼятницю, 4 квітня.

«Працювати будемо на підготовлених пропозиціях української сторони, і потрібен спільний для всіх у Європі підхід, а отже, і спільні рішення», — каже президент.

Він додав, що українська сторона передала США інформацію про порушення росіянами домовленостей щодо ударів по енергетиці. Зеленський наголосив, що необхідно зафіксувати кожне таке порушення.

«Саме з таких маленьких деталей складаються великі затримки Росією дипломатичного процесу. Безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, зараз не реалізоване тільки через позицію Росії», — заявив лідер країни.