В Україні оновили правила бронювання працівників. Що змінилось

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Відсьогодні, 1 квітня, бронювання можуть оформити лише компанії з оновленим статусом критичності й тільки в електронному форматі.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Бронювання, які оформлялися за старими правилами, завершилися. Підприємства, які оновили свій статус критичності, можуть і далі бронювати працівників. Решта мають оновити статус — ось інструкція, як це зробити.

Відтепер заяви на бронювання опрацьовуватимуться 72 години, а не добу.

Якщо сьогодні бронювання не зʼявилося, це означає, що роботодавець не перебронював вас або підприємство не змогло підтвердити чи оновити статус критичного. У такому випадку в МО радять звернутися до керівництва за уточненням інформації.

Усі інші види відстрочок діють відповідно до своїх термінів і не припиняються 1 квітня. Якщо зі статусом підприємства все добре, то працівника можна забронювати на порталі «Дія».