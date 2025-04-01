Смоленська авіакатастрофа. Польща висунула звинувачення 43 російським судмедекспертам

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Польща висунула звинувачення 43 російським судмедекспертам, які займалися розтином тіл жертв Смоленської авіакатастрофи.

Про це пише польський мовник TVN24.

10 квітня 2010 року літак Ту-154М, на якому летів президент Польщі Лех Качинський, розбився під російським Смоленськом. В авіакатастрофі загинули сім членів екіпажу і 89 пасажирів — президент, його дружина, представники політичної, військової та культурної еліти Польщі. Польська сторона звинувачувала в трагедії Росію. РФ усе заперечувала й називала причиною помилку пілота, який вирішив посадити літак у поганих погодних умовах.

Після катастрофи літака Ту-154М експерти, які проводили розтин загиблих, мали зафіксувати на тілах загиблих пошкодження — їх кількість, ступінь тяжкості, як їх завдали і коли, а також ознаки, які допомогли б ідентифікувати жертв.

«У понад 60 випадках [розтину] ми виявили серйозні порушення, що, на нашу думку, свідчить про злочин. Незрозуміло, чи це було навмисно, через недбалість чи некомпетентність. Частина протоколів взагалі скопійована», — сказав прокурор Кшиштоф Шварц — очільник слідчої групи, що розслідує Смоленську катастрофу.

Уламки розбитого літака Ту-154М, на якому летів президент Польщі Лех Качинський. Wikimedia

Слідчі з’ясували, що внаслідок 61 розтину жертв катастрофи російські судмедексперти представили неправдиві дані: змовчали про серйозні тілесні ушкодження або ідентифікаційні ознаки на тілі жертв, або ж неточно описали поранення або дописали ті, яких на загиблих не було.

Польські прокурори надіслали запит про правову допомогу у цій справі, але росіяни заявили, що співпрацювати не будуть. Шварц додав, що далі буде звернення до суду з клопотанням про видачу ордера на міжнародний розшук звинувачуваних росіян.

«Ми маємо вжити всіх заходів, аби висунути звинувачення та отримати пояснення від російських експертів. Ми вважаємо, що російська сторона повинна представити свою версію, чому сталися такі порушення», — наголосив Шварц.

Смоленська авіакатастрофа

10 квітня 2010 року поблизу російського Смоленська розбився польський літак Ту-154. У катастрофі загинуло 96 людей, зокрема і президент Польщі Лех Качинський. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського розстрілу.

У 2011 році польська урядова комісія та Міждержавний авіаційний комітет у Москві визначили причину Смоленської катастрофи — помилки екіпажу польського літака. Польська комісія також звинуватила російських диспетчерів у тому, що вони надали неправдиву інформацію і не заборонили посадку Ту-154М.

У 2015 році цей висновок скасували після приходу до влади партії «Право і справедливість» Ярослава Качинського. У 2016 році розслідування поновили, і Польща неодноразово звинувачувала Росію, натякаючи на причетність її влади до катастрофи.

У серпні 2020 року парламентська комісія Польщі з розслідування катастрофи літака Качинського дійшла висновку, що президентський борт підірвали зсередини.