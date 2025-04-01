Опитування: Більшість українців кажуть, що Європа — союзник, а США втомились і тиснуть для поступок

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Більшість українців (64%) вважають Європу союзником України, який хоче миру на прийнятних умовах, не вважають так — 28%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Щодо США, то, за останніми даними, 67% опитаних вважають, що вони втомилися від України і тиснуть для поступок. Вважають, що США є союзником, який хоче прийнятного миру, 24%.

Крім того, зросла кількість тих, хто вважає, що при президенті США Дональді Трампі варто розраховувати на радше несправедливий чи зовсім несправедливий мир в Україні — так відповіли 58% респондентів, опитаних 14 лютого — 4 березня.

Під час повторного опитування 12—22 березня їх стало лише трохи менше, і все одно більшість висловлюють критичні міркування — 55%.

За останніми даними, лише 18% очікують на радше справедливий чи повністю справедливий мир, а ще 21% вважають, що він буде почасти справедливим, почасти — ні.

Також зменшилась кількість людей, які вважають, що прихід Трампа до влади — добре для України. Якщо в грудні їх було 54%, то зараз — лише 19%. Натомість 73% опитаних кажуть, що це погано для України (було 21%).

Результати досліджень КМІС базуються на двох опитуваннях, проведених методом телефонних інтерв’ю серед дорослого населення України на підконтрольних уряду України територіях. Перше опитування було проведене 14 лютого — 4 березня 2025 року і було опитано 2029 респондентів (статистична похибка 2,4%).

Друге опитування було проведене 12—22 березня 2025 року і було опитано 1 326 респондентів (статистична похибка 2,5%).