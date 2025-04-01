SpaceX запустила першу в історії місію навколо полюсів Землі

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Аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX запустила першу в історії місію, у якій люди обігнуть Землю над її полюсами. Місію Fram2 відправила на полярну орбіту ракета-носій Falcon 9 зі стартового комплексу в Космічному центрі Кеннеді NASA у Флориді (США).

Про це повідомила пресслужба SpaceX.

Місію Fram2 очолив Чун Ван з Мальти, до якого приєдналися Янніке Міккельсен з Норвегії, Рабеа Рогге з Німеччини та Ерік Філіпс з Австралії. Для всіх це перший політ у космос.

Екіпаж проведе наступні кілька днів, кружляючи над найвіддаленішими місцями планети, щоб побачити полюси так, як ніхто інший ніколи не бачив. Астронавти проведуть 22 дослідження, спрямовані на розвиток можливостей людства щодо тривалого дослідження космосу та розуміння здоров’я людини в космосі.

Також екіпаж планує зробити перший рентгенівський знімок у космосі, виконувати вправи для підтримки м’язової та скелетної маси, а ще — вирощувати гриби в умовах мікрогравітації.

Останній дослідницький експеримент відбудеться після приземлення, бо екіпаж відмовиться від типової медичної допомоги та допомоги в пересуванні, якою зазвичай користуються астронавти після космічного польоту, поки їхні тіла знову адаптуються до гравітації Землі.

Місія Fram2 отримала цю назву на честь «Фрама» — пароплавного корабля, який використовував норвезький дослідник Руаль Амундсен під час його історичної експедиції до Південного полюса в 1910—1912 роках.