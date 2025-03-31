У братській могилі в секторі Гази знайшли тіла гуманітарних працівників. Вони зникли після атаки Ізраїлю

Новини

На півдні сектора Гази знайшли масове поховання більш як десяти гуманітарних працівників. Вони зникли безвісти після атак військових ЦАХАЛ.

Про це повідомляє CNN.

Вісім з 14 загиблих, яких виявили у Рафаху, виявилися членами організації Палестинське товариство Червоного Півмісяця (PRCS). Шість тіл належали співробітникам цивільної оборони, одне — працівнику агентства ООН. Одного представника PRCS досі не знайшли.

Девʼять медиків Палестинського товариства Червоного Півмісяця зникли безвісти 23 березня, коли Ізраїль обстріляв карети швидкої і пожежні машини в районі Аль-Хашашин.

«Ізраїльські сили взяли в облогу цей район, що призвело до повної втрати звʼязку з нашими командами», — сповістило Палестинське товариство Червоного Півмісяця.

Згодом Цивільна оборона сектора Гази заявила, що шестеро її співробітників теж зникли в тій місцевості після обстрілу ізраїльських сил.

Тіла знайшли після складної рятувальної операції, кажуть в Управлінні ООН з координації гуманітарних справ. Щоб відкопати жертв і їхні розбиті автомобілі з піску, використали бульдозери й важку техніку. Деякі загиблі були одягнені в жилети PRCS, а тіла мали ознаки розкладання.

Організація назвала напад воєнним злочином, що карається за міжнародним правом. Також Ізраїль звинувачують у спробах приховати наслідки атак.

Військові ЦАХАЛ повідомляли CNN, що в той день вони відкрили вогонь по «підозрілих транспортних засобах», включно зі швидкими й пожежними машинами. Автівки наближалися без попередньої координації, увімкнених фар або аварійних сигналів, стверджують солдати.

Ізраїльська сторона заявила про ліквідацію кількох бойовиків ХАМАС і «Ісламського джихаду». ЦАХАЛ засудив «неодноразове використання цивільної інфраструктури терористичними організаціями в секторі Гази».