У Литві знайшли тіла трьох американських солдатів, зниклих під час військових навчань. Ще одного досі шукають
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У Литві знайшли тіла трьох американських солдатів, які зникли 25 березня під час військових навчань. Ще одного військового досі шукають.
Про це повідомило Командування армії США в Європі та Африці.
Солдати мали відбуксувати несправну американську гусеничну рятувальну машину M88 Hercules. Однак рано-вранці 25 березня вони зникли безвісти.
Уже наступної доби, 26 березня, машину знайшли затопленою в болоті. До затонулого бронетранспортера було складно дістатися, бо він продовжував занурюватися в трясовину і опустився на чотири метри від поверхні води.
Операція з її підняття тривала шість днів і вимагала значних ресурсів — до неї залучили сотні військових зі США, Литви, Польщі, інженерну техніку, дрони та гелікоптери. Машину вдалося витягти лише 31 березня.
Пошукова команда готується продовжити пошуки. До місця операції прибули високопосадовці США, Литви й НАТО, зокрема пані посол США Кара Макдоналд і командувачі армії США в Європі.
У Вільнюсі пройшла поминальна служба за загиблими американськими солдатами. Причини трагедії розслідують армія США та литовська влада.