У Литві знайшли тіла трьох американських солдатів, зниклих під час військових навчань. Ще одного досі шукають

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У Литві знайшли тіла трьох американських солдатів, які зникли 25 березня під час військових навчань. Ще одного військового досі шукають.

Про це повідомило Командування армії США в Європі та Африці.

Солдати мали відбуксувати несправну американську гусеничну рятувальну машину M88 Hercules. Однак рано-вранці 25 березня вони зникли безвісти.

Уже наступної доби, 26 березня, машину знайшли затопленою в болоті. До затонулого бронетранспортера було складно дістатися, бо він продовжував занурюватися в трясовину і опустився на чотири метри від поверхні води.

Операція з її підняття тривала шість днів і вимагала значних ресурсів — до неї залучили сотні військових зі США, Литви, Польщі, інженерну техніку, дрони та гелікоптери. Машину вдалося витягти лише 31 березня.

Рятувальна операція в Пабраде.

Пошукова команда готується продовжити пошуки. До місця операції прибули високопосадовці США, Литви й НАТО, зокрема пані посол США Кара Макдоналд і командувачі армії США в Європі.

У Вільнюсі пройшла поминальна служба за загиблими американськими солдатами. Причини трагедії розслідують армія США та литовська влада.