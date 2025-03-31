Телескоп «Хаббл» зазнімкував близьку до Землі галактику з чорною дірою в центрі

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ESA / Hubble / NASA

Космічний телескоп «Хаббл» продемонстрував зображення мальовничої спіральної галактики NGC 4941, яка розташована за 67 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Діви.

Про це пише Європейське космічне агентство.

У космічному масштабі ця галактика є відносною близькою, тому інструменти телескопа дозволяють розгледіти такі деталі, як окремі зоряні скупчення та ниткоподібні хмари газу і пилу.

Дані, використані для створення цього зображення, збирали під час місії спостережень, яка вивчає процеси зореутворення та зворотного впливу зір у сусідніх галактиках.

ESA / Hubble / NASA

Коли зорі формуються у щільних холодних згустках газу, вони впливають на своє оточення. Вітри, зоряне світло та у випадку масивних зір вибухи наднових нагрівають і збурюють газові хмари, в яких вони народилися. Усе це називається зоряний зворотний звʼязок і визначає темпи формування нових зір у галактиці.

У центрі NGC 4941 є активне галактичне ядро — надмасивна чорна діра, яка поглинає навколишній газ. Коли газ накопичується, то закручується в перегрітий диск, що яскраво світиться в різних діапазонах електромагнітного спектра. Чорні діри формують своє середовище завдяки вітрам, випромінюванню та потужним викидам матерії, змінюючи не лише процеси зореутворення, а й еволюцію всієї галактики.