Затоплений у болоті Литви американський бронетранспортер дістали. Водойми не було на мапах

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У Литві витягли з болота американську гусеничну рятувальну машину M88 Hercules на полігоні Пабраде. В інциденті зникли безвісти четверо військових США, які були в країні на навчаннях. Їх поки що не знайшли.

Про це передають литовський мовник LRT і Командування армії США в Європі та Африці.

Зараз литовська військова поліція проводить розслідування разом зі слідчими США. Поки що вона не розголошує даних про американських військових.

Як зазначив керівник Фонду відновлення та захисту боліт Неріюс Заблецкіс, болота, з якого витягнули бронетранспортер, не було позначено на державних картах.

«На картах, які мають державні установи, це болото взагалі не позначене. Питання захисту боліт залишаються спірними, бо багато з них використовуються у сільському господарстві. Можна сказати, що площу боліт штучно зменшують, стверджуючи, що їх менше, ніж насправді», — заявив Заблецкіс в інтервʼю LRT.

До затонулого бронетранспортера було складно дістатися, бо він продовжував занурюватися в трясовину і опустився на чотири метри нижче поверхні води. Його вага — 70 тонн.