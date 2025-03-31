У Києві затримали трьох чоловіків — їх підозрюють у коригуванні ударів РФ по столиці

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У Києві контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентів російської воєнної розвідки, яких підозрюють у коригуванні повітряних ударів по столиці.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У Києві затримали трьох чоловіків. За матеріалами справи, вони діяли порізно, але «замикалися» на одного куратора. Головними цілями агентів були оборонні заводи і склади з озброєнням та боєприпасами Сил оборони.

Слідчі встановили, що один із затриманих, громадянин РФ, жив в Україні в «режимі очікування», а після початку повномасштабної війни його «активувала» воєнна розвідка Росії. Він облаштував спостережний пункт на даху київської багатоповерхівки, щоб коригувати російські обстріли.

Двоє інших фігурантів — чинний і колишній працівники оборонних компаній України. Один з них збирав інформацію про наслідки прильотів ракет, кількість працівників на заводах, ремонтних базах тощо. Інший випитував у колишніх колег локації потенційних цілей.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили компʼютери, телефони, а також квадрокоптер, за допомогою якого один із агентів планував з повітря шпигувати за оборонними об’єктами. Усім трьом повідомили про підозру за державну зраду, незаконне поширення інформації про ЗСУ і виправдовування війни.

Двоє чоловіків уже під вартою без права на заставу. Стосовно третього до суду скерували клопотання про обрання запобіжного заходу.