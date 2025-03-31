Politico: Новий уряд Німеччини вимагатиме покарання Угорщини за порушення принципів ЄС

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Новий уряд Німеччини домовився вимагати від ЄС призупинення фінансування та призупинення права голосу для країн, які порушують ключові принципи блоку. Імовірно, йдеться про Угорщину.

Про це пише Politico, журналісти якого ознайомились з проєктом коаліційної угоди.

Хоча в документі не згадується конкретно Угорщина, журналісти переконані, що йдеться явно про неї — Угорщину роками звинувачують у руйнуванні демократичних норм, згортанні свободи преси та обмеженні незалежності суддів.

Блок консервативних партій Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Християнсько-соціальний союз (ХСС), який переміг на виборах до Бундестагу, та СДПН, яка очолювала останній уряд, наразі ведуть переговори про створення коаліції і повинні домовитися про основоположні принципи перед тим, як розпочинати виконання своїх обовʼязків. Домовленість про тиск на ЄС, щоб він почав переслідувати такі країни, як Угорщина, є частиною серії попередніх угод.

«Існуючі захисні інструменти, від судових розглядів про порушення і утримання коштів ЄС до призупинення членських прав, таких як право голосу в Раді ЄС, повинні застосовуватися набагато більш послідовно, ніж раніше», — йдеться у проєкті коаліційної угоди про політику в ЄС.

Угорщина та ЄС

Європейський парламент запустив перший етап процедури за статтею 7 проти Угорщини у 2018 році через підозри у «серйозних порушеннях» основних цінностей та фундаментальних прав блоку. Але процес, який може призвести до призупинення права голосу Угорщини, застопорився через політичні розбіжності між країнами-членами.

У 2022 році Європейська комісія вирішила заблокувати близько €22 мільярдів, призначених для Угорщини, через занепокоєння щодо прав людини та незалежності судової системи. Зрештою, 2024 року вона розморозила понад €10 мільярдів, що викликало негативну реакцію.

Ще однією причиною невдоволення країн ЄС стало те, що Будапешт неодноразово використовував своє право вето, щоб заблокувати санкції проти Росії, вимагав виключити з санкційного списку російських олігархів, а також регулярно блокував допомогу Україні. На початку березня також стало відомо, що угорський премʼєр закликає ЄС до прямих перемовин з Росією про припинення вогню.