РФ атакувала країну двома балістичними ракетами та 131 дроном
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / «Бабель»
У ніч проти 31 березня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 131 ударним БпЛА.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних дронів на півночі, сході та в центрі країни.
Ще 45 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина.