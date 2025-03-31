РФ атакувала країну двома балістичними ракетами та 131 дроном

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Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 31 березня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 131 ударним БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних дронів на півночі, сході та в центрі країни.

Ще 45 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Донеччина, Харківщина, Київщина та Житомирщина.