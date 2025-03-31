Генштаб: За добу Сили оборони України знищили 30 артсистем росіян

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Протягом минулої доби, 30 березня, Росія втратила ще 1 230 військовослужбовців убитими й пораненими, а разом з цим — десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили чотири російські танки, три бойові броньовані машини, 30 артилерійських систем, один засіб ППО, 71 дрон оперативно-тактичного рівня і 65 одиниць автомобільної техніки.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 915 тисяч солдатів.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та майже 380 тисяч були поранені.

Щодо російських втрат, за словами президента України 4 лютого, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових убитими. Ще 50—70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600—700 тисяч отримали поранення.

Російські медіа станом на кінець січня встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.