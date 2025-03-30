Перша запущена з Європи орбітальна ракета впала після зльоту

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Німецький стартап Isar Aerospace провів тестовий запуск ракети Spectrum із космодрому Andøya у Норвегії. Однак ракета впала на землю й вибухнула менш ніж за хвилину після зльоту.

Про це повідомила пресслужба Isar Aerospace.

Після старту з космодрому Andøya в Арктиці ракета Spectrum задимілася з боків і згодом вибухнула. На ній не було екіпажу. Це було першою спробою орбітального польоту з території Європи.

Isar Aerospace попереджала, що перший запуск може завершитися передчасно. Та попри невдачу стартап каже, що отримав цінні дані для подальших розробок.

Ракету Spectrum сконструювали, щоб виводити на орбіту малі і середні супутники масою до однієї тонни. На цьому тестовому запуску корисного навантаження не було. Isar Aerospace вже підписала контракт із Норвезьким космічним агентством для запуску двох супутників морського спостереження до 2028 року.

Перед цим запуском генеральний директор Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер назвав це історичним моментом: «Spectrum стане першим комерційним орбітальним запуском з материкової Європи. Інвестиції Європейського космічного агентства в приватні космічні компанії дають результати й підвищують автономність Європи».

Раніше Європа користувалася російськими космічними станціями для запуску своїх місій, проте після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році їхня співпраця припинилася.

Світові космічні гіганти, такі як SpaceX, Lockheed Martin і Boeing, активно розвивають ринок комерційних запусків. Китай також хоче зайняти цю нішу. Аналітики прогнозують, що до 2040 року світова космічна індустрія може перевищити $1 трильйон.