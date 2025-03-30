Зеленський подав декларацію про доходи за 2024 рік — президент з родиною заробили понад 15 млн грн

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Президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2024 рік. Упродовж минулого року він з родиною заробив понад 15,2 мільйона гривень. З цих грошей — 8,6 мільйона доходу від погашення ОВДП.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Доходи родини Володимира Зеленського у 2024 році складалися із зарплати президента, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Ця сума доходу становила 6,7 мільйона гривень.

У пресслужбі пояснюють, що доходи родини президента минулоріч зросли «завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів».

Інших змін в активах, нерухомості, транспортних засобів у родині Зеленського не було.