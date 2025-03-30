FT: Країни Балтії побоюються можливого припинення вогню в Україні — це збільшить загрозу від Росії

Новини

Країни Балтії занепокоєні, що можливе припинення вогню в Україні різко збільшить загрозу для їхньої безпеки, оскільки дасть Москві час переозброїтися і перекинути війська до їхніх кордонів.

Про це пише Finacial Times.

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви вважають, що Москва не зупиниться на Україні після того, як Адміністрація президента США Дональда Трампа домовиться про припинення вогню. Вони наголошують, що Кремль уже публічно заявив про плани збільшити військове виробництво та розмістити додаткові війська уздовж їхніх кордонів.

«Ми всі розуміємо, що коли війна в Україні припиниться, Росія дуже швидко розподілить свої сили. Це означає, що рівень загрози стрімко й значно зросте, — сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалене згодна з думкою Певкура: «Не варто плекати ілюзій. Не обманюймо себе, що Росія зупиниться на Україні. Після перемир’я Росія використає час, аби прискорити нарощування військових спроможностей. У них уже є величезна армія з бойовим досвідом, і вона лише зростатиме».

За оцінкою Певкура, із 600 тисяч російських солдатів, які зараз перебувають в Україні, 300 тисяч, імовірно, передислокують.

«Ці люди не повернуться в регіони Росії, щоб збирати кукурудзу або займатися чимось іще, тому що зарплата, яку вони отримують в армії, приблизно в пʼять-десять разів вища, ніж вони могли б отримувати у своєму рідному місті», — зазначає міністр оборони Естонії.

Особливо країни Балтії занепокоєні через великі російсько-білоруські військові навчання «Захід», які проводять кожні чотири роки. Вони пройдуть уже цієї осені.

Міністри оборони країн Балтії наголошують, що передислокація будь-яких військ НАТО з їхніх країн — зокрема для дотримання режиму припинення вогню в Україні — поставить під загрозу їхню власну безпеку, і застерігають від цього, заперечуючи проти таких планів союзників.