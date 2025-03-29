В Амстердамі кілька днів тому чоловік напав на людей з ножем. Поліція припускає, що він українець

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У четвер, 27 березня, в Амстердамі на натовп людей напав чоловік із ножем — у поліції припускають, що він українець.

Про це повідомляє видання NOS.

Ідентифікувати чоловіка було складно — він мав при собі документи не на одне імʼя. Зрештою, у нападі правоохоронці підозрюють 30-річного громадянина України з Донецької області.

Наразі незрозуміло, чи він з контрольованої Україною частини Донеччини, чи з територій, які під окупацією. Він заселився в готель в Амстердамі за день до нападу, у середу.

При нападі він поранив чотирьох людей і себе — двоє постраждалих важко поранені.

Чоловіка на вулиці затримав перехожий британець. Перехожий штовхнув його на землю та сидів на ньому до прибуття поліції.

Слідство ще триває, поліція поки не встановила мотив нападу. Чоловік постане перед слідчим у вівторок, 1 квітня. Від результатів залежить, чи залишиться він під вартою довше.

До розслідування залучили спеціалізований кримінальний відділ і фахівців з тероризму.