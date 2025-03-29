Генштаб: Росія втратила за добу ще 1 740 військових і понад 20 танків

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Упродовж минулої доби, 28 березня, Росія втратила ще 1 740 військовослужбовців убитими й пораненими, а також сотні одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили 23 російські танки, 34 бойові броньовані машини, 64 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 164 дрони оперативно-тактичного рівня, 118 одиниць автомобільної техніки.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 912 490 солдатів.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та майже 380 тисяч були поранені.

Щодо російських втрат, за словами президента України 4 лютого, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових убитими. Ще 50—70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600—700 тисяч отримали поранення.

Російські медіа станом на кінець січня встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.