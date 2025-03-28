Росіяни запустили по Дніпру понад 20 дронів. Є загиблі й поранені

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Telegram / Сергій Лисак

Російські окупанти масовано атакували Дніпро ударними безпілотниками. Наразі відомо про чотирьох загиблих.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Кількість постраждалих зросла до 15. Троє з них у важкому стані. Четверо місцевих будуть вдома, решту госпіталізували.

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На місцях ударів працюють надзвичайники, медики, поліціянти, комунальники.

Перед цим в ОВА повідомляли, що палає ресторанний комплекс, багатоповерхівка та приватні будинки.