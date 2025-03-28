Україна отримає розширений доступ до розвідданих від Європи і ліцензії на виробництво ППО. Головне з брифінгу Зеленського

Новини

Україна отримає розширений доступ до розвідувальних даних, технологій і супутників від європейських союзників, а також — ліцензії на виробництво ППО. Київ працює і над отриманням ліцензій на виробництво деяких видів артилерії.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу для медіа, передають Інтерфакс, РБК-Україна. Ось про що він сказав ще.

Контингент в Україні. У Києві відбудеться термінова зустріч у вузькому колі представників генштабів країн, які готові до контингенту на території України. Відомо, що там будуть присутні Франція і Велика Британія. Країни напрацьовуватимуть спільне бачення. Далі планується підсумкова зустріч стосовно гарантій безпеки.

Моніторинг припинення вогню. Вашингтон проведе консультації із Саудівською Аравію, Туреччиною та європейськими країнами про те, чи готові вони стежити за режимом припинення вогню. Володимир Зеленський не вважає, що Саудівська Аравія може наглядати за безпекою української енергетики, але водночас припускає, що Туреччина здатна моніторити безпеку в Чорному морі. Це також можуть робити США, Велика Британія, Франція, Румунія, Болгарія та країни Чорноморського узбережжя.

За словами Зеленського, перемирʼя в Чорному морі має розповсюджуватись на портову інфраструктуру морських портів і міст, у яких розташовані ці порти.

Переговори з Росією. Україна могла б погодитися на розмову з кимось з РФ, якщо там є бачення, як завершити війну. Проте не з Путіним.

Угода про корисні копалини. Україна офіційно отримала від США варіант угоди про корисні копалини. Зараз його порівнюють з попереднім.