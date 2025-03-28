The Korean Times: Hyundai, Samsung і LG планують відновити бізнес в Росії

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Великі компанії Південної Кореї готуються відновити бізнес в Росії на тлі мирних переговорів, що тривають.

Про це повідомляє південнокорейське медіа The Korean Times.

Сеул вважає РФ важливим ринком для розвитку бізнесу, особливо через зростання митного тиску з боку США. Росія є стратегічним центром, що зʼєднує Центральну Азію і Європу. За словами джерел The Korean Times, LG Electronics частково відновила роботу свого заводу з виробництва електротехніки в Москві.

«Цей крок спрямований на запобігання погіршенню стану виробничих потужностей, які простоювали з початку війни. Для роботи використовуються наявні на заводі матеріали», — розповів представник LG.

Генеральний директор корпорації Чо Джу Ван заявив, що вони «обережні, оскільки [повномасштабна] війна [в Україні] не завершилася», але додав: «Ми уважно стежимо за ситуацією, тому що ми можемо відновити роботу, коли санкції [з РФ] знімуть».

Виробник трансформаторів HD Hyundai Electric візьме участь в найбільшій російській електротехнічній виставці «Електро 2025», запланованій на 1—4 квітня. Ймовірно, фірма хоче скористатися високим попитом на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої через бойові дії.

Автомобільний холдинг Hyundai Motor Group в грудні 2023 року продав свій завод у Санкт-Петербурзі за 10 000 тисяч за умовою, що дозволяє їй викупити завод протягом двох років. Отже, холдинг має вирішити долю свого російського заводу до кінця 2025 року. Дочірні компанії — Kia, Hyundai Mobis і Hyundai Steel — нещодавно виклали вакансії для росіян.

Крім того, російські медіа писали, що маркетингові витрати Samsung Electronics з січня по лютий цього року зросли на 30% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Корейські фірми постають перед труднощами, оскільки конкуренти з Китаю збільшили свою частку ринку з 2022 року. За даними трекера ринку StatCounter, частка Xiaomi у РФ у лютому становила 20,93%, Apple мав 29,21%, а Samsung Electronics залишилася на третьому місці з 17,31%. Російське аналітичне агентство «Автостат» демонструє, що китайські виробники торік сукупно становили 62% російського авторинку.