«Якщо росіяни можуть забрати Україну через мову, Іспанія може забирати Флориду?» Огляд матеріалів іноземних медіа 28 березня

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«Бабель»

Автор флоридської газети The Palm Beach Post Френк Серабіно опублікував іронічну колонку про нелогічність політики Дональда Трампа, зокрема щодо України. Адже, якщо слідувати логіці нової адміністрації Білого дому, перекроювати кордони країн через мову цілком прийнятно. «Коли я купував дім у місті Бока Ратон, я думав, що воно цілком собі американське, та, схоже, я не врахував визначення кордонів відповідно до поширення мов. Дурний я. Бока Ратон ― навіть назва цього міста іспанська. Як я міг не почути цей тривожний дзвіночок?» ― пише він. І у своє виправдання додає, що коли купував дім, не знав, що американці вдруге оберуть президентом Трампа, а США перетворяться на найціннішого союзника Росії «та її воєнного злочинця, убивці політичних конкурентів і викрадача дітей Володимира Путіна». Але тепер, пише Серабіно, Штати надійно закріпились у команді поганих хлопців.

Тепер США хочуть, з одного боку, нормалізувати вторгнення в суверенну державу під надуманим приводом, а з іншого ― по суті вкрасти в Києва цінні корисні копалини. Для цього американці демонструють «олімпійський рівень риторичної гімнастики» ― особливо добре це вдається другу Трампа Стіву Віткоффу, який фактично папугою повторює кремлівські тези, ідеться в колонці. І виправдовує «референдуми», які весь цивілізований світ визнав фейковими. «Якщо відкинути цей аргумент, вийде, що єдина причина, через яку Росія вторглася в Україну, полягає в тому, що частина людей там спілкувались російською. І США де-факто підтримують такий хід думок. Отже, виходить, я фактично живу в Іспанії?» ― риторично питає Серабіно.

Оскільки Донбас треба віддати Росії, то Флориду слід передати Іспанії. Зрештою, цей півострів був іспанською територією значно довше, ніж він належить США, ― три століття починаючи з 1513 року. І лише у 1821-му штат отримав Вашингтон у рамках угоди про списання зовнішніх боргів Мадриду.

«Отже, ми готові прийняти посланця Іспанії, щоб обговорити правила повернення територій. Аста ла віста, район Маямі-Дейд, де майже 70% населення спілкуються іспанською», ― пише він. І радить скептикам зайти на будь-яку кухню, у будь-яку підсобку місцевого закладу, до будинку догляду за літніми людьми чи на будівництво. Майже завжди там лунатиме іспанська, а не англійська. І, якщо слідувати логіці теперішнього Білого дому, Флорида не має належати Сполученим Штатам, принаймні південь півострова точно. Тож, схоже, аби зберегти американське громадянство, іронічно підсумовує Серабіно, йому варто переїхати до Канади.