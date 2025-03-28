«Бабель»: На Дніпропетровщині знайшли застреленим члена партії «Батьківщина» Плахотніка

Новини

У Камʼянському районі Дніпропетровщини 28 березня знайшли тіло чоловіка на узбіччі автодороги.

Про це пише місцева поліція.

Правоохоронці не розкривають особу загиблого, але джерела «Бабеля» в правоохоронних органах кажуть, що мова про колишнього віцемера Кам’янського та представника партії «Батьківщина» Олександра Плахотніка.

Тіло знайшли вранці 28 березня на узбіччі дороги. У поліції додали, що при попередньому огляді на тілі знайшли вогнепальне поранення в області голови.

На місці працюють правоохоронці. Слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія збирають докази.

Поліція зʼясовує обставини злочину в рамках кримінального провадження, відкритого статтею про умисне вбивство, скоєне на замовлення.

Олександр Плахотнік народився 4 квітня 1975 року в місті Камʼянське Дніпропетровської області. Він обіймав посаду генерального директора комунального підприємства Камʼянської міської ради «Міськводоканал».

У 2014 році Плахотнік балотувався до Верховної Ради від партії «Батьківщина», однак його не обрали. З 2015 року він працював на посаді заступника мера Камʼянського.

Плахотнік був членом політичної партії «Батьківщина» та очолював її місцевий осередок у Камʼянському. У липні 2018 року заснував благодійну організацію «Благодійний фонд О. Плахотнік «Рідна Батьківщина».