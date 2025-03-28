В Іспанії суд скасував вирок футболіста Дані Алвеса, якого визнали винним у зґвалтуванні

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Колишній гравець «Барселони» Дані Алвес виграв апеляцію на обвинувальний вирок у справі про сексуальне насильство — іспанський суд скасував це рішення.

Про це пише Associated Press.

Суд постановив, що «недостатньо доказів», щоб виключити презумпцію невинуватості Алвеса.

У своєму рішенні судді написали, що свідчення позивачки «помітно відрізняються» від відеозапису, зробленого до того, як жінка й Алвес увійшли до ванної кімнати, де, за її словами, він примусив її до сексу без її згоди.

Судовий процес над Алвесом став першою гучною справою після того, як у 2022 році Іспанія переглянула своє законодавство, зробивши згоду центральним критерієм визначення сексуального злочину. Зміни в законодавстві стали відповіддю на хвилю протестів після справи про групове зґвалтування на фестивалі забігу биків Сан-Фермін у Памплоні 2016 року.

Законодавство, відоме як закон «тільки «так» означає «так», визначає згоду як чітке вираження волі людини, даючи зрозуміти, що мовчання або пасивність не дорівнюють згоді.

Що передувало

У лютому 2024 року Алвеса визнали винним у зґвалтуванні жінки в нічному клубі в грудні 2022 року і засудили до чотирьох років і шести місяців увʼязнення. Алвес стверджував, що жінка могла піти геть, «якби хотіла». Однак суд встановив, що вона не давала згоди на секс, отже була зґвалтована.

Футболіст перебував у вʼязниці з 20 січня 2023 року до березня 2024 року, поки не був звільнений під заставу в очікуванні апеляції.

Хто такий Дані Алвес

Алвес розпочинав виступи в Європі в «Севільї», потім 9 сезонів (з них 8 поспіль) провів у «Барселоні». Також він грав за «Ювентус» і «Парі-Сен-Жермен», бразильські «Байю» і «Сан-Паулу» та мексиканський «УНАМ Пумас». Футболіст є триразовим переможцем Ліги чемпіонів, Суперкубка УЄФА і Клубного чемпіонату світу (у складі «Барселони»), двічі він вигравав Кубок УЄФА і Суперкубок УЄФА (у «Севільї»), також має низку національних титулів у Бразилії, Іспанії, Італії та Франції.