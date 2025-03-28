Письменник Ілларіон Павлюк залишає PEN Ukraine. Напередодні організація відмовилась виключити Винничука

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Один з найтиражованіших сучасних українських авторів та військовий Ілларіон Павлюк виходить з PEN Ukraine. Напередодні організація проголосувала проти виключення іншого письменника — Юрія Винничука.

Про це він написав у Facebook 27 березня.

За його словами, рішення не виключати Винничука, а також обговорення, що передувало голосуванню, переконали Павлюка, що «сенсу лишатися частиною організації немає».

«Я вважаю, що правозахисна роль ПЕН — це об’єднувати майстрів слова для захисту прав людини. І що це важливіше, ніж обʼєднуватися і захищати одне одного. Але я в меншості. ПЕН прийняв рішення, яке більше пасувало би профспілці. Що теж може бути, чому ні. Просто я вступав не в профспілку. Вдячний всім тим, хто боровся», — написав письменник.

Слідом за Павлюком про вихід з організації повідомила і письменниця Лариса Денисенко.

«Мій вчинок можна сприймати як егоїстичний, але я ціную свою особисту репутацію. Я працюю з темою захисту прав жінок, недопустимістю сексуалізованого насилля», — пояснила вона.

Що відбувається навколо Юрія Винничука

Письменник Юрій Винничук 26 лютого написав колонку «Була колись розпусна епоха» для медіа «Збруч» — так він відповів на відсторонення від роботи викладача Львівського національного університету імені Івана Франка Йосипа Лося, звинуваченого в домаганнях.

У тексті Винничук розповідав, що за часів його молодості ніхто «не чув таких слів, як сексизм, мізогінія чи абʼюз», а «в порядку речей» нібито був секс із «пʼяною, майже непритомною дівчиною».

«Ніхто це тоді не вважав зґвалтуванням: якби дівчина написала заяву в міліцію, з неї б лише посміялися. Зараз навіть через десять-двадцять років після події можна заявити про ґвалт і добитися покарання. І навіть при відсутності доказів. Є лише її слово проти його слова», — йдеться в колонці.

Ця публікація викликала широку дискусію в культурній спільноті. 7 березня виконавча рада PEN Ukraine виключила з організації Винничука через цю публікацію. А 27 березня організація PEN провела загальні збори, на яких проти виключення письменника проголосували 74 людини зі 116 зареєстрованих, 42 підтримали. Тож Винничук залишився в організації.

Президент PEN Ukraine і філософ Володимир Єрмоленко пояснив, що рішення загальних зборів мають вищу силу, ніж рішення виконавчої ради.