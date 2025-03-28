ЄС запровадив нові санкції проти Білорусі. Хто потрапив під обмеження

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ЄС запровадив нові санкції проти Білорусі — вони стосуються 25 людей та 7 організацій, які відповідають за підрив демократії та верховенства права в Білорусі, підтримку війни РФ проти України та сприяють внутрішнім репресіям і порушенням прав людини.

Про це йдеться на сайті Євроради.

До санкційного списку потрапили лідер правлячої партії, що має найбільше місць у парламенті, Олег Роман, 9 суддів, які ухвалювали політично мотивовані рішення у справах опозиційних активістів, а також члени ЦВК Білорусі, зокрема заступник очільника і секретар.

ЄС ввів санкції і проти відомих членів Управління з управління майном президента Білорусі — урядового органу, який підпорядковується безпосередньо Лукашенку, приносить дохід режиму й отримує від нього прибуток. Під санкції також потрапили компанії та бізнесмени, які підтримують режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та мають з цього вигоду.

Серед них – онлайн-гемблінгова компанія «Рідотто» та її власник Дмитро Шведка, компанія «Білоруські лотереї» та її директор Микола Дзенісенко. До санкційного списку потрапили й підприємства військово-промислового комплексу: ВАТ «Планар» з його керівником Сергієм Аваковим, Завод точної електромеханіки та його директор Юрій Чорний, а також ВАТ «Інтеграл».

Крім того, санкції запровадили проти агрокомпанії «Цибулька-Бел», яка використовувала примусову працю вʼязнів — це погодила білоруська влада, що є порушенням прав людини.

Тим, кого внесли до списку санкцій, заморозили активи, а громадянам і компаніям ЄС заборонили надавати їм фінансову підтримку. Вони також не можуть вʼїжджати до ЄС або перетинати його територію. Загалом санкції Європейського Союза проти Білорусі зараз охоплюють 310 людей та 46 компаній.