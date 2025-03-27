Підкуп євродепутатів лобістами Huawei. Поліція провела нові обшуки в офісі Європарламенту

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Правоохоронці обшукали два офіси кількох політичних помічників з Європейського парламенту у французькому Страсбурзі в справі про підкуп євродепутатів лобістами китайського техногіганта Huawei.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Депутати Європарламенту та їхні помічники мають офіси в приміщенні установи в Брюсселі, де проходить регулярна парламентська діяльність, а також в офіційній резиденції установи в Страсбурзі, де парламент проводить свої пленарні засідання.

У Бельгії та Португалії 13 березня вже провели обшуки у справі про корупцію в Європарламенті на користь Huawei. Слідчі підозрюють, що лобісти підкуповували чинних або колишніх депутатів Європарламенту, щоб просувати торгову політику компанії.

Бельгійська газета Le Soir писала, що євродепутатів могли підкуповувати смартфонами Huawei та квитками на футбольні матчі — у Huawei є приватна ложа в Lotto Park, домашньому стадіоні бельгійського футбольного клубу «Андерлехт».

Наступного дня, 14 березня, Європейський парламент і Єврокомісія внесли до чорного списку лобістів Huawei — їм заборонили вхід до установ. Крім того, кабінетам єврокомісарів і всім департаментам наказали негайно призупинити контакти та зустрічі з компанією Huawei.

Представник Huawei заявляв, що компанія «дотримується політики нульової терпимості до корупції та інших правопорушень, і ми прагнемо дотримуватись усіх застосовних законів і правил у будь-який час».