H&M хоче використовувати цифрових «клонів» своїх моделей для реклами

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Шведський модний ритейлер H&M за допомогою штучного інтелекту створюватиме цифрових «двійників» своїх 30 моделей. «Двійників» використовуватимуть у деяких публікаціях у соціальних мережах та в рекламі, якщо моделі це дозволять.

Про це передає BBC.

H&M хоче дослідити, як продемонструвати моду новими способами і скористатися перевагами нових технологій. У компанії кажуть, що не змінюють свій «людиноцентричний підхід», але все ж є побоювання про вплив «двійників» на інших моделей, фотографів і візажистів.

Моделі, як стверджують у H&M, зберігатимуть права на свої цифрові копії та їхнє використання компанією та іншими брендами для реклами.

Їхні зображення, ймовірно, будуть використовувати в публікаціях у соцмережах з водяними знаками, щоб позначити використання штучного інтелекту. Цього вимагають, зокрема, платформи Instagram та TikTok.

У H&M також заявили, що моделі отримуватимуть компенсацію за використання їхніх цифрових копій на тих самих умовах, що й зараз — за ставками, які погоджуються з їхнім агентом.

Профспілка Equity наголошує на важливості захисту прав моделей та справедливої оплати, а також закликає до ухвалення законів, що захищають їхні права. Використання ШІ в моді викликає занепокоєння через імовірне зменшення робочих місць для знімальних команд, хоча деякі моделі вважають цифрові копії корисними для додаткового заробітку без потреби подорожувати.