Google Maps скануватиме ваші скриншоти, щоб допомогти спланувати відпустку

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Google додає нові можливості до сервісів Maps, Search і Hotels — хоче полегшити користувачам планування подорожей і відпусток.

Про це Google повідомив у своєму блозі.

У застосунку Google Maps з’явиться нова функція, яка допоможе зберігати цікаві місця зі знімків екрана. Вона розпізнаватиме локації на скриншотах і додаватиме їх у спеціальний список. Тобто користувачі тепер не губитимуть свої ідеї для поїздок серед інших фото в галереї.

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Функція працює на базі штучного інтелекту Gemini й автоматично знаходить назви місць у текстах на скриншотах, показує їх на карті та дозволяє зберігати у спільні списки. Спочатку ця можливість з’явиться для користувачів iOS у США, а згодом стане доступною і на Android.

Також Google оновлює AI Overviews у пошуковій системі — додає інструменти для планування подорожей. Тепер користувачі зможуть створювати маршрути для окремих регіонів або цілих країн. Наприклад, якщо ввести запит «Створи маршрут відпочинку в Греції з акцентом на історію», система покаже добірку оглядів, фото та карту з рекомендаціями. Усі ці дані можна зберегти в Google Maps або експортувати у Google Docs чи Gmail.

Нові можливості будуть і в Google Hotels. Функція відстеження знижок, яка вже доступна у Google Flights, тепер працюватиме і для готелів. Користувачі можуть налаштувати сповіщення на email, враховуючи бажані параметри, такі як розташування, рейтинг зірковості, доступність пляжів тощо.