Посадовицю і військовослужбовця Вінницького ТЦК підозрюють у побитті чоловіка — він прийшов туди за повісткою

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ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступниці начальника Вінницького ТЦК та СП та її підлеглому. Їх звинуватили в побитті військовозобовʼязанного чоловіка, який прийшов до військкомату за повісткою.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, 12 вересня 2024 року до ТЦК прийшов чоловік, який отримав повістку. Він мав чинне бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури. Тож його направили до заступниці керівника.

Як стверджує ДБР, посадовиця була незадоволена поведінкою чоловіка. Вона почала примушувати його підписати анкету військовозобов’язаного і відмовитися від бронювання. Після того як чоловік не погодився, вона вдарила його по голові й почала душити.

У цей момент в кабінеті був інший військовий ТЦК — підлеглий посадовиці. ДБР стверджує, що він щонайменше тричі вдарив чоловіка кулаками в обличчя та голову. Потім у потерпілого відібрали телефон.

Через напад у чоловіка діагностували забій головного мозку, синці та садна. Він не підписав жодних документів і звернувся до ДБР.

Досудове розслідування триває. Слідчі вивчають можливі інші випадки застосування насильства з боку керівництва ТЦК. Посадовицю та її колишнього підлеглого підозрюють у перевищенні службових повноважень. Їм загрожує до 12 років увʼязнення, зараз вирішують питання про відсторонення їх від посад і запобіжний захід.