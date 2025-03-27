Боснійський суд видав міжнародний ордер на арешт лідера Республіки Сербської Додіка

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Суд у Боснії і Герцеговині видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у посяганні на конституційний лад.

Про це пише Reuters із посилання на суд.

Державний суд Боснії заявив, що міжнародний ордер також видали на арешт голови Народної скупщини (парламенту) Республіки Сербської Ненада Стевандича, який їздив до Сербії, але зараз повернувся до Боснії.

Ордери вже в розпорядженні міжнародної поліції Інтерполу.

Додік — проросійський прихильник відокремлення від Боснії. Він ініціював закон, який забороняє державній судовій системі та поліції діяти в сербському регіоні, але конституційний суд Боснії тимчасово призупинив його дію.

Всупереч внутрішньому ордеру на арешт, Додік перетнув кордон сусідньої Сербії на початку цього тижня, а в четвер вирушив до Ізраїлю на конференцію з питань антисемітизму.