Генштаб: Росія втратила за добу ще 1 670 військових і 8 танків

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Упродовж минулої доби, 26 березня, Росія втратила ще 1 670 військовослужбовців убитими й пораненими, а також сотні одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили вісім російських танків, 16 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, дві РСЗВ, один засіб ППО, 108 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 169 одиниць автомобільної та одну одиницю спецтехніки.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 908 890 солдатів.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та близько 380 тисяч були поранені.

Щодо російських втрат, за словами президента України від 4 лютого, РФ втратила приблизно 350 тисяч військових убитими. Ще 50—70 тисяч вважаються безвісти зниклими, а 600—700 тисяч отримали поранення.

Російські медіа станом на кінець січня встановили імена понад 90 тисяч загиблих на війні росіян. Лідер за кількістю підтверджених втрат — Башкортостан.