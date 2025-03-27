Санкції Європи для Росії більш болючі, ніж американські. Огляд матеріалів іноземних медіа 26 березня

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«Бабель»

Російсько-американські взаємини теплішають ― але навіть якщо в якийсь момент США вирішать скасувати санкції проти російських компаній та осіб, це не стане для Кремля панацеєю, пише The Economist. Європа, яка точно опонуватиме такому рішенню, має значно сильніші «карти на руках»: її санкції в рази потужніші за американські, і цей інструмент варто використовувати. «Деякі геополітики вважають, що це не має великого значення. За їхніми словами, найбільше Росія хоче отримати доступ до американських технологій, валюти та платіжних мереж. Але наш аналіз показує, що це не так, ― пише видання. ― Без Європи на боці російської торгівлі доступ до платіжних систем та іноземні інвестиції в Росію залишатимуться дуже обмеженими».

Наприклад, торгівля між Росією і Штатами ще до повномасштабного вторгнення росіян в Україну складала $35 мільярдів. Зараз її обсяги вдесятеро менші, а після зняття санкцій навряд чи істотно зростуть. А от обсяги торгівлі між Росією та ЄС у 2021-му становили $305 мільярдів ― і впали вшестеро. Якщо це не зміниться, скасування американських санкцій «погоди не зробить».

Не змінить скасування санкцій і ситуації з продажем російських нафти й газу. Росіяни навчились їх обходити ― і останнім часом продавали по 3,5 млн барелів нафти на добу, що більше за показник 2021 року. З газом ситуація схожа: основним покупцем російського газу протягом багатьох років була Європа, зараз ці закупівлі мінімальні. І навіть якщо росіяни захочуть продавати газ до ЄС знову ― він завжди може відмовитись купувати його, пише видання.

Також росіяни, очевидно, очікують повернення в країну американських платіжних систем, зокрема Visa й MasterCard. Через їхню відсутність Росія має проблеми в розрахунках з іншими країнами ― зокрема з Індією. Але зняття цих санкцій, хоч і полегшить проблему, не усуне її. Більшість російських банків залишаться під санкціями й відключеними від системи SWIFT, штаб-квартира якої розташована в Брюсселі. А ще за роки повномасштабної війни Росія перетворилась на «фінансову чорну скриньку», де загальноприйнятих у світі правил фінансового контролю й вимог до чистоти походження коштів не дотримуються. Це спонукає численні організації та фінансові установи утримуватись від співпраці з росіянами ― і це не зміниться. Також The Economist нагадує, що переважна більшість заморожених російських фінансових активів ― у підконтрольних Європі установах.

Іноземні інвестиції, після того як Кремль націоналізував десятки західних активів і зробив економічне життя в країні ще більше підконтрольним владі, навряд чи стрімко зростуть. Зрештою, бізнесмени розумітимуть, що США можуть накласти санкції на Росію знову ― щойно та, наприклад, порушить перемирʼя чи після зміни американського президента. Усе це фактори ненадійності, які стримують бізнес.

Отже, зняття самих лише американських санкцій економіку Росії не трансформує. А Європа може навіть послабити ефект цього, запровадивши додаткові обмеження. Аж до закриття доступу на європейський ринок будь-яким компаніям, що купують чи фінансують купівлю російських енергоресурсів. Вдатись до таких заходів європейці можуть, лише якщо мирна угода від США буде «жахливою». Але в такому разі ЄС буде однією з її жертв ― і матиме повне право захищатись.

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