Телескоп «Хаббл» показав спіральну галактику з ілюзією в її центрі

Новини

Космічний телескоп «Хаббл» показав спіральну галактику NGC 5530 за 40 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Вовка. На відміну від чітко виражених спіральних галактик, NGC 5530 має «розсіяні» рукави, які виглядають менш структурованими.

Про це передає Європейське космічне агентство.

У деяких галактиках яскраві центри вказують на наявність активної чорної діри, однак у NGC 5530 світла точка в центрі — це звичайна зірка з нашої Галактики, що розташована всього за 10 тисяч світлових років від Землі. Випадкове розташування цієї зірки створює ілюзію, що вона нібито перебуває у центрі NGC 5530.

Галактика NGC 5530 має форму спіралі й нахилена під невеликим кутом. Вона м’яко світиться від центру до країв. Темний пил і блакитні зони новоутворених зірок додають їй глибини.

Європейське космічне агентство розповіло ще одну цікаву деталь про галактику — якщо б ви направили на неї любительський телескоп увечері 13 вересня 2007 року, то помітили б іще одну яскраву точку. Цієї ночі австралійський астроном-аматор Роберт Еванс відкрив наднову SN 2007IT, порівнявши зображення галактики з еталонним фото. Це було дивовижним відкриттям, адже світло від вибуху летіло до Землі 40 мільйонів років і, ймовірно, лише за кілька днів до спостереження досягло Землі.