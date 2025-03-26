На навчаннях у Литві зникли четверо американських військових. Вони загинули

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Четверо американських військових зникли під час військових навчань у Литві. Вони загинули.

Про зникнення військових спершу повідомило Командування армії США в Європі та Африці.

Там розповіли, що це сталося на полігоні поблизу литовського міста Пабраде неподалік кордону з Білоруссю. Литовський мовник LRT зазначив, що військові пересувалися гусеничною рятувальною машиною M88, яка також зникла.

До пошукової операції залучили військових Литви та США, задіяли правоохоронців та вертольоти прикордонної охорони. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив під час спілкування з журналістами у Варшаві, що четверо американських солдатів, зниклих у Литві, загинули.

За даними американської газети The New York Times, військові керували важким транспортним засобом, який міг потонути в болоті. Офіційно причина смерті військових невідома — її встановлюють.