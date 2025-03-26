YouTube оновив спосіб підрахунку переглядів у Shorts

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YouTube змінює спосіб підрахунку переглядів у Shorts, щоб контентмейкери краще розуміли, як працюють їхні короткі відео.

Про це передає TechCrunch.

Раніше перегляд зараховувався лише після певної кількості секунд, які глядач дивився Shorts. Тепер YouTube буде враховувати кожен раз, коли відео починає відтворюватися або повторюється. Тобто загальна кількість переглядів зросте.

YouTube стверджує, що автори контенту хочуть більш чітко бачити, наскільки часто їхні відео помічають. Завдяки оновленню вони зможуть краще оцінювати свій вплив та презентувати контент брендам.

Загалом YouTube Shorts тепер рахуватиме перегляди так само, як TikTok та Instagram Reels. Водночас у розділі Advanced Mode у YouTube Analytics залишиться і стара метрика — «залучені перегляди», яка показує, скільки людей дивляться відео більш як кілька секунд.

Оновлення запустять з 31 березня.