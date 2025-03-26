Шахрайство й гроші. Розслідування показало, як Південна Корея масово відправляла дітей на всиновлення

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Уряди Південної Кореї десятиліттями порушували права людини в програмі, за якою відправили щонайменше 170 тисяч дітей, зокрема й немовлят, за кордон на всиновлення.

Про це йдеться у розслідуванні незалежної Комісії правди та примирення.

Звіт свідчить про відсутність контролю з боку уряду, що зробило можливим «масовий експорт дітей» приватними агентствами, які керувалися прибутком. Були випадки шахрайства, фальсифікованих записів і примусу.

З 1950-х років Південна Корея відправляла більше дітей за кордон на всиновлення, ніж будь-яка інша країна. Багато з них потрапляли в західні країни.

Згодом Сеул посилив правила усиновлення. Однак деякі всиновлені та їхні біологічні батьки кажуть, що все ще відчувають наслідки такого процесу.

«Хоча багатьом усиновленим пощастило вирости в люблячих сім’ях, були й ті, хто зазнав великих труднощів і травм через неправильні процеси всиновлення. Навіть сьогодні багато хто продовжує стикатися з проблемами», — наголосила голова комісії Пак Сан Йон.

З часу початку роботи Комісії у 2022 році до неї подали петиції 367 усиновлених, яких відправили за кордон у період між 1964 і 1999 роками. Вони стверджують про шахрайство в процесі усиновлення.

Наразі Комісія проаналізувала близько 100 звернень, за якими 56 усиновлених визнані потерпілими від порушення прав людини.

Після Корейської війни Південна Корея була однією з найбідніших країн світу, і мало хто хотів усиновлювати дітей. Тоді уряд запустив програму міжнародного всиновлення, яку контролювали приватні агентства. Вони отримали широкі повноваження завдяки спеціальним законам.

Однак у звіті зазначають, що система нагляду за цим процесом була слабкою, що призвело до численних порушень з боку агентств. Закордонні агентства вимагали певну кількість дітей щомісяця, і корейські агентства виконували ці вимоги — з порушеннями й мінімальним контролем.

Через відсутність державного регулювання плати за всиновлення, корейські агентства встановлювали високі тарифи та вимагали «благодійні внески». Це перетворило процес всиновлення на прибутковий бізнес.

Серед порушень — усиновлення без належної згоди біологічних батьків і неналежна перевірка прийомних батьків. Агентства також фабрикували звіти, у яких дітей представляли нібито покинутими батьками.

Комісія правди та примирення рекомендувала уряду вибачитися та дотримуватися міжнародних стандартів транснаціонального усиновлення.