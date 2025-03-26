Розслідування: Білорусь знайшла спосіб продавати технічну сіль країнам ЄС в обхід санкцій

Новини

Білорусь експортує до Євросоюзу протиожеледний реагент, який фактично є технічною сіллю. Продукт виробляє підсанкційне підприємство «Білоруськалій».

Про це йдеться в матеріалі Білоруського розслідувального центру (БРЦ), передає «Радіо Свобода».

Технічні умови на протиожеледний реагент для доріг і тротуарів Norta затвердили у вересні 2022 року. Журналісти кажуть, що викрили схему за допомогою одного документа.

Увагу привернув код товару, вказаний у сертифікаті якості, який центр отримав від джерел. Маркування Norta відповідає хлориду натрію, його вміст у продукті становить 98,2%. Такий же склад має галіт, або технічна сіль, яку раніше Мінськ експортував до ЄС у значних кількостях.

Як пише БРЦ, продукт зацікавив європейських покупців. Білоруський постачальник Complex Fertilizers мав поставити 66 тонн Norta польській JP Company в березні 2024 року. Адреса реєстрації Complex Fertilizers — місто Речень неподалік Мінська, вулиця Садова, 54. У цьому ж будинку зареєстровано підприємство «Речень», що входить до холдингу «Біларуськалій-Агро». Його бенефіціаром є держпідприємство «Білоруськалій».

Журналісти попросили хіміка Сергія Бессараба порівняти хімічний склад продукту Norta і галіту «Білоруськалію».

«З імовірністю, що наближається до 100%, це той же мінерал, а точніше — мінералогічна сировина. [Він] однаковий як з огляду на список можливих домішок, так і з огляду на [їхню] концентрацію», — пояснив Бессараб.

«Громада залізничників Білорусі» заявляє, що вагон, в якому товар Complex Fertilizers перевозили до Польщі, теж належить «Білоруськалію». Імовірно, під виглядом Norta постачали продукцію підсанкційного калійного підприємства.