У Південній Кореї майже тиждень тривають лісові пожежі — загинули 24 людини

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У Південній Кореї 21 березня виникли лісові пожежі — через вітри полумʼя досі шириться. У країні загинули щонайменше 24 людини.

Про це пише CNN та Reuters.

Серед жертв — четверо держслужбовців, яких направили для боротьби з лісовими пожежами. Багато загиблих були літніми людьми у віці 60—70 років. Також відомо про 26 поранених. Під час гасіння пожежі розбився гелікоптер, пілот загинув на місці.

Лісова служба Кореї стикається з технічними проблемами з парком із 48 російських вертольотів. Вісім не працюють з минулого року, оскільки санкції, пов’язані з війною в Україні, призводять до того, що вони не можуть імпортувати запчастини, казав у жовтні минулого року депутат від Демократичної партії.

Наразі лісові пожежі охопили приблизно 17 тисяч гектарів, евакуювали 27 тисяч людей. Для боротьби з вогнем у чотирьох районах задіяли понад 10 000 пожежників і 87 гелікоптерів. Метеорологічне агентство прогнозує дощі по всій Південній Кореї в четвер, 27 березня, хоча в охоплених пожежами районах очікується лише від 5 до 10 мм опадів.

«Ми розгортаємо весь наявний персонал і обладнання для реагування на найсильніші лісові пожежі, але ситуація погана», — сказав виконувач обовʼязків президента Хан Дак Су і додав, що американські військові в Кореї теж допомагають.

Очікують, що за збитками ці пожежі стануть третіми в історії Південної Кореї. Зараз відомо, що вщент згорів буддистський храм, якому було близько 1 300 років. Частину артефактів вдалось врятувати.

Лісові пожежі почалися пізно в пʼятницю, 21 березня, в окрузі Санчхон у північній провінції Кьонсан, а потім поширилися на сусідній округ Ийсон, розташований приблизно за 180 км на південний схід від столиці Сеулу, і поширилися на повіти Андонг, Чонсон, Йонʼян та Йондок.



