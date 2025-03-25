Нардепа Анатолія Гунька засудили до 7 років позбавлення волі. Його викрили на хабарі

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Вищий антикорупційний суд 25 березня визнав народного депутата Анатолія Гунька винним у підбурюванні до надання хабаря та шахрайстві.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Гуньку присудили сім років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також його позбавили права бути обраним до органів публічної влади й обіймати посади державної служби на три роки.

Вирок ВАКС набере законної сили через тридцять днів із дня його проголошення, якщо його не оскаржать. Протягом цього часу народного депутата зобов’язали носити електронний браслет, додали у Центрі протидії корупції.

За даними організації, Гунько під час допиту визнав отримання хабаря, однак його захист наполягав на тому, що обвинуваченого спровокували. Прокурор просив для фігуранта 8 років увʼязнення.