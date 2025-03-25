Україна відмовиться від розрахунку офіційного курсу гривні до російського і білоруського рублів

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Національний банк з 31 березня відмовиться від розрахунку офіційного курсу гривні до російського та білоруського рублів, а також деяких інших валют.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Наразі в Україні є два переліки валют для розрахунку офіційного курсу — щоденний (33 валюти) і щомісячний (24 валюти).

Нацбанк збирається сформувати з них один щоденний валютний кошик, куди входитимуть валюти першої групи класифікатора та валюти країн, які забезпечують не менше 95% товарообігу з Україною.

З валютного кошика вибувають валюти Росії, Білорусі, Бразилії, Вірменії, Домініканської Республіки, Іраку, Ірану, Киргизстану, Лівії, Марокко, Тайваню, Пакистану, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану.

Крім того, періодичність встановлення офіційного курсу гривні до 11 валют змінять зі щомісячної на щоденну. Серед них валюти Алжиру, Таїланду, ОАЕ, Вʼєтнаму, Грузії, Лівану, Малайзії, Саудівської Аравії, Сербії, Бангладеш і Тунісу.

Таким чином, перелік іноземних валют для щоденного встановлення офіційного курсу гривні включатиме 41 валюту та спеціальні права запозичення.

Зазначений перелік коригуватиметься один раз на три роки на підставі актуальних статистичних даних з товарообігу.