Був у ЗСУ та допомагав росіянам наступати на Курщині — правоохоронці підозрюють українця у держзраді
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Служба безпеки України затримала на прикордонні Сумської області крота російської воєнної розвідки (ГРУ), який допомагав росіянам наступати на Курщині.
Про це повідомляють у СБУ.
За даними слідства, фігурантом виявився мобілізований військовослужбовець, який корегував ворожий вогонь по підрозділах Сил безпеки та оборони на Курському напрямку.
Росіяни завербували його через телеграм-канали, де він писав коментарі на підтримку РФ. Від воєнної розвідки Росії чоловік отримав завдання — інтегруватися до українського війська, щоб збирати розвіддані.
Для цього він спочатку мобілізувався до військової частини в одній з тилових областей України, а потім перевівся до бойової бригади ЗСУ, яка виконує завдання в Курській області.
Там фігурант готував координати для ракетно-бомбових ударів агресора по локаціях українських військ — він надсилав фотографії українського озброєння, його розташування на гугл-картах і писав додаткові пояснення.
Пріоритетними цілями росіяни вважали системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), які захищають передові позиції українських бійців від дронових атак.
Також росіяни хотіли отримати координати українських самохідно-артилерійських установок, що тримають під вогневим контролем штурмові групи російської армії.
У СБУ викрили наміри російського агента ще на початку його співпраці з російської розвідкою. За цей час там задокументували його кроки, а також убезпечили локації Сил оборони.
Фігуранта затримали на гарячому, коли він готував агентурний звіт до російської воєнної розвідки — у нього вилучили телефон з анонімним чатом у месенджері, через який він контактував з куратором.
Тепер його підозрюють у державній зраді. Зараз його тримають під вартою — чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.