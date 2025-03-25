Був у ЗСУ та допомагав росіянам наступати на Курщині — правоохоронці підозрюють українця у держзраді

Новини

Служба безпеки України затримала на прикордонні Сумської області крота російської воєнної розвідки (ГРУ), який допомагав росіянам наступати на Курщині.

Про це повідомляють у СБУ.

За даними слідства, фігурантом виявився мобілізований військовослужбовець, який корегував ворожий вогонь по підрозділах Сил безпеки та оборони на Курському напрямку.

Росіяни завербували його через телеграм-канали, де він писав коментарі на підтримку РФ. Від воєнної розвідки Росії чоловік отримав завдання — інтегруватися до українського війська, щоб збирати розвіддані.

Для цього він спочатку мобілізувався до військової частини в одній з тилових областей України, а потім перевівся до бойової бригади ЗСУ, яка виконує завдання в Курській області.

Там фігурант готував координати для ракетно-бомбових ударів агресора по локаціях українських військ — він надсилав фотографії українського озброєння, його розташування на гугл-картах і писав додаткові пояснення.

Пріоритетними цілями росіяни вважали системи радіоелектронної боротьби (РЕБ), які захищають передові позиції українських бійців від дронових атак.

Також росіяни хотіли отримати координати українських самохідно-артилерійських установок, що тримають під вогневим контролем штурмові групи російської армії.

У СБУ викрили наміри російського агента ще на початку його співпраці з російської розвідкою. За цей час там задокументували його кроки, а також убезпечили локації Сил оборони.

Фігуранта затримали на гарячому, коли він готував агентурний звіт до російської воєнної розвідки — у нього вилучили телефон з анонімним чатом у месенджері, через який він контактував з куратором.

Тепер його підозрюють у державній зраді. Зараз його тримають під вартою — чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.