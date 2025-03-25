Кілька молодиків хотіли підпалити приймальню депутата Київради — їх затримали

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Пресслужба Нацполіції

У Києві поліцейські затримали двох молодиків — їх підозрюють у спробі підпалити приймальню депутата Київської міської ради.

Про це повідомила Національна поліція.

За даними слідства, підозрюваних чоловіків віком 25 та 33 років, які нещодавно приїхали до столиці, завербували російські спецслужби. Їм обіцяли щедру винагороду за підпал.

Тож, як стверджує поліція, на світанку підозрювані поїхали до приймальні депутата в Подільському районі Києва. Вони слідували вказівкам російського агента — розбили ломом вікно приймальні та кинули всередину пляшку із запальною сумішшю.

Поліцейські затримали підозрюваних паліїв того ж дня. Під час обшуків у них знайшли речові докази, які вказують на причетність до злочину. Примітно, що обіцяних грошей вони так і не отримали.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — замах на умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Поліція закликає українців не піддаватись на російські провокації та не погоджуватись на співпрацю — за це загрожує кримінальна відповідальність.